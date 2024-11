Tanques avançam e mais famílias saem do norte de Gaza

À medida que os tanques israelenses avançavam em Beit Lahiya, um mês após o início de uma nova investida no norte de Gaza, dezenas de famílias saíram em massa, chegando a escolas e outros abrigos na Cidade de Gaza com quaisquer pertences e alimentos que pudessem trazer.

Drones sobrevoavam o local transmitindo ordens de retirada, que também foram enviadas pelas redes sociais, por mensagens de áudio e de texto enviadas para os telefones dos moradores, disse um homem deslocado.

"Depois que eles deslocaram a maioria ou todas as pessoas em Jabalia, agora eles estão bombardeando em todos os lugares, matando pessoas nas vias e dentro de suas casas para forçar todos a sair", disse o homem à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem, dando apenas um nome, Ahmed, por medo de repercussões.

Autoridades palestinas dizem que Israel está executando um plano de "limpeza étnica". Os moradores dizem que nenhuma ajuda entrou em Jabalia, Beit Lahiya ou Beit Hanoun desde o início da operação em 5 de outubro.

O Exército israelense afirma que foi forçado a esvaziar Jabalia e a começar a fazê-lo na vizinha Beit Lahiya na última quarta-feira para enfrentar os militantes do Hamas que, segundo eles, se reagruparam no local.

O Exército negou reportagens da imprensa de que as pessoas retiradas do norte de Gaza não teriam permissão para retornar e disse que continuava a permitir a entrada de auxílio no norte de Gaza e na região de Jabalia, onde disse estar envolvido em um "intenso combate".