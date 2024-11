Vitória de Trump lança dúvidas sobre futuro de caravana de imigrantes no México

TAPACHULA (Reuters) - Milhares de imigrantes que viajam juntos em uma caravana no México estão debatendo seus próximos passos depois que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que concorreu com uma plataforma anti-imigração, foi eleito para um segundo mandato.

Depois de saber que Trump havia vencido, muitos imigrantes da caravana de cerca de 3.000 pessoas, que começou na cidade de Tapachula, no sul do país, na terça-feira, sentiram-se menos esperançosos quanto à sua chance de uma nova vida nos EUA.

"Eu esperava que (Kamala Harris) ganhasse, mas isso não aconteceu", disse Valerie Andrade, uma imigrante venezuelana que está viajando com a caravana de Chiapas para Oaxaca, no sul do México.