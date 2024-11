Bessent e Paulson são os principais nomes para secretaria do Tesouro sob Trump, dizem fontes

Os porta-vozes de Trump não responderam a pedido de comentário, enquanto os porta-vozes de Bessent e Paulson se recusaram a comentar.

Trump, que deve voltar à Casa Branca em 20 de janeiro, já começou o processo de escolha de seu gabinete e de altos funcionários da administração. O cargo de secretário do Tesouro é uma posição chave do gabinete, com vasta influência sobre assuntos econômicos, regulatórios e internacionais. Wall Street está acompanhando de perto quem Trump escolherá, especialmente considerando seus planos de reformular o comércio global por meio de tarifas.

Bessent e Paulson, ambos apoiadores financeiros de sua campanha, já estavam há tempos na mira de Trump para esse cargo.

Em um discurso de campanha em janeiro, Trump mencionou Paulson como um possível secretário do Tesouro. Uma fonte familiar com o assunto, na época, disse que Trump queria Paulson à frente do Tesouro, e, se não fosse ele, Bessent.

Investidor de hedge funds de longa data e ex-professor da Universidade de Yale, Bessent tem uma boa relação com o presidente eleito e elogiou o uso de tarifas por Trump como ferramenta de negociação. Paulson, um investidor bilionário e grande doador a Trump, é um defensor de longa data de cortes de impostos e desregulamentação.

(Reportagem de Steve Holland em West Palm Beach, Flórida, Alexandra Ullmer em San Francisco, Lawrence Delevingne e Svea Herbst-Bayliss em Boston)