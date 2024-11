Cuba restaura energia em áreas de Havana após o furacão

O momento não poderia ter sido pior.

Outro furacão, o Oscar, atingiu o extremo leste de Cuba em meados de outubro, um golpe duplo que prejudicou um país já afetado com a grave escassez de alimentos, combustível e medicamentos.

Nesta sexta-feira, autoridades informaram que a rede nacional voltou a funcionar e a fornecer eletricidade a regiões do centro e do leste de Cuba, embora as províncias agrícolas de Pinar del Rio e Artemisa, no oeste do país, duramente atingidas, ainda estejam em grande parte sem eletricidade antes do fim de semana.

O centro de Havana e seus subúrbios ao leste viram as luzes voltarem a piscar em alguns lugares nesta sexta-feira. A maior parte da metade ocidental da cidade de dois milhões de habitantes, no entanto, permaneceu às escuras.

(Reportagem de Dave Sherwood; reportagens adicionais de Alien Fernandez e Mario Fuentes)