Juiz dos EUA decide contra programa de legalização de Biden para cônjuges de imigrantes

Por Ted Hesson

WASHINGTON - Um juiz dos EUA no Texas decidiu na quinta-feira contra o programa do presidente Joe Biden que oferece um caminho de cidadania para certos imigrantes que são cônjuges de cidadãos norte-americanos, em um golpe que pode manter o programa bloqueado durante os últimos meses do democrata no cargo.

O juiz distrital dos EUA J. Campbell Barker concluiu que o programa, que oferece um caminho para a cidadania a cerca de 500.000 imigrantes que entraram ilegalmente nos EUA caso sejam casados com cidadãos americanos, excedeu a autoridade executiva de Biden.