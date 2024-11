ONU aguarda com cautela retorno de Donald Trump ao poder

"Há também alguma esperança de que um governo transacional envolva a ONU em algumas áreas, mesmo que seja para retirar o financiamento de alguns dossiês. Afinal de contas, que palco global maior e melhor existe do que as Nações Unidas?", disse o diplomata, falando sob condição de anonimato.

Um recuo dos EUA na ONU poderia abrir as portas para a China, que vem aumentando sua influência na diplomacia global.

Trump ofereceu poucos detalhes específicos sobre a política externa em seu segundo mandato, mas seus partidários dizem que a força de sua personalidade e sua abordagem de "paz por meio da força" ajudarão a submeter líderes estrangeiros à sua vontade. Ele prometeu resolver a guerra na Ucrânia e espera-se que dê forte apoio a Israel em seus conflitos com o Hamas e o Hezbollah em Gaza e no sul do Líbano.

Entre as principais preocupações da ONU estão se os Estados Unidos decidirão contribuir com menos dinheiro para o órgão mundial e se retirarão das principais instituições e acordos multinacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde e o acordo climático de Paris.

O financiamento dos EUA é a preocupação imediata. Washington é o maior contribuinte da ONU -- com a China em segundo lugar -- respondendo por 22% do orçamento principal da ONU e 27% do orçamento de manutenção da paz.

Um país pode ficar até dois anos em atraso antes de enfrentar a possível repercussão de perder seu voto na Assembleia Geral.