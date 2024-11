Putin diz que China é aliada da Rússia e apoia posição chinesa sobre Taiwan

"Não acreditamos que a China esteja adotando uma política agressiva na região", disse Putin no clube de discussão Valdai, no resort russo do Mar Negro, em Sochi.

Ele sugeriu que Taiwan estava tentando provocar uma crise no estilo da Ucrânia na Ásia a fim de atrair apoio externo.

A China considera Taiwan, governada democraticamente, como seu próprio território, apesar das fortes objeções do governo de Taipé, e realiza regularmente jogos de guerra perto da ilha.

"Muita coisa está acontecendo em torno de Taiwan", disse Putin. "Todos reconhecem formalmente que, sim, Taiwan faz parte da China. Mas na realidade? Na realidade, ela está agindo em uma direção completamente diferente. Provocando a escalada da situação."

"Nós apoiamos a China. E, por isso, acreditamos que (a China) está conduzindo uma política completamente razoável. E também porque ela é nossa aliada. Temos um volume de negócios muito grande, cooperamos no setor de segurança."

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que a China e a Rússia são o verdadeiro problema.