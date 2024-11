Estados Unidos atacam alvos ligados ao Irã na Síria

"Esses ataques reduzirão a capacidade dos grupos apoiados pelo Irã de planejar e lançar futuros ataques contra as forças dos EUA e da Coalizão", disse o exército dos EUA após as ações mais recentes.

Os EUA têm 900 soldados na Síria e mais 2.500 no vizinho Iraque, em uma missão para aconselhar e ajudar as forças locais que tentam impedir o ressurgimento do Estado Islâmico. Em 2014 o Estado Islâmico tomou grandes áreas dos dois países, mas foi derrotado posteriormente.

Os EUA enviaram navios de guerra e aviões de combate para a região desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, para tentar dissuadir o Irã e os grupos que ele apoia.

As forças dos EUA também ajudaram a derrubar projéteis que o Irã lançou contra Israel neste ano.

