Aliado de Putin diz que Rússia e China devem combater qualquer tentativa de contenção dos EUA

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, disse ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Pequim, que as fortes relações entre Moscou e Pequim são uma influência estabilizadora no mundo.

"Considero que a tarefa mais importante é combater a política de 'dupla contenção' à Rússia e à China adotada pelos Estados Unidos e seus satélites", disse Shoigu, segundo as agências de notícias estatais russas.

Os EUA não comentaram imediatamente as observações de Shoigu.

Xi e Putin retratam a era pós-Guerra Fria de domínio dos EUA como um desmoronamento, três décadas após o colapso soviético de 1991 e após séculos de domínio colonial europeu sobre a China.

Putin usou a palavra "aliado" várias vezes em relação à China, inclusive na semana passada, mas os acordos formais dos países dizem que eles têm uma parceria.

Wang, o principal diplomata da China, disse que a China e a Rússia precisam permanecer juntas em um mundo cada vez mais desafiador e complexo.