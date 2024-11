Colômbia faz progressos lentos sobre direito à terra desde acordo de paz com Farc

Por Nelson Bocanegra

MONTERIA, Colômbia (Reuters) - O presidente Gustavo Petro, primeiro líder de esquerda da Colômbia, prometeu que seu governo adquiriria 3 milhões de hectares de terra para as vítimas do conflito de seis décadas no país, para cumprir os termos de um acordo de paz de 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Isso não tem sido fácil.