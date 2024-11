Israel rejeita relatório de grupos de ajuda em Gaza, dizendo que "se baseia em informações parciais"

Por Emily Rose

JERUSALÉM (Reuters) - Israel rejeitou nesta quarta-feira as acusações feitas por oito grupos de ajuda internacional, incluindo Oxfam e Save the Children, de que o país não havia cumprido as exigências dos Estados Unidos para melhorar a situação humanitária em Gaza.

Washington disse na terça-feira que Israel progrediu na implementação da lista de exigências, que havia dado a Israel 30 dias para cumprir ou enfrentaria uma possível interrupção do apoio militar dos EUA. O prazo para o cumprimento das exigências se encerrou na terça-feira.