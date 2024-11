Líderes internacionais vão à América do Sul para cúpulas com nova Presidência de Trump em foco

Por Lucinda Elliott

LIMA (Reuters) - Líderes mundiais estão viajando para a América do Sul a fim de comparecer a duas cúpulas neste mês, onde um assunto predominará: a segunda Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.

O Peru é a primeira parada, para o fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), de 13 a 15 de novembro, seguido por uma cúpula do G20 no Brasil, de 18 a 19 de novembro. O mês movimentado também é marcado pela COP29, que está em andamento no Azerbaijão.