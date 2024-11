Trump diz que vai nomear comentarista da Fox Pete Hegseth para secretário de Defesa

Isso também poderia criar uma rota de colisão entre Hegseth e o presidente do Estado-Maior Conjunto, o general da Força Aérea C.Q. Brown, um ex-piloto de caça com experiência de comando no Pacífico e no Oriente Médio, que Hegseth acusou de "seguir as posições radicais dos políticos de esquerda".

O cético da Otan, de 44 anos, talvez seja a escolha mais surpreendente de Trump ao preencher seu gabinete antes da posse em 20 de janeiro, e a decisão atraiu a rápida condenação de alguns dos oponentes de Trump.

"O cargo de secretário de Defesa não deveria ser um cargo de nível básico", disse o deputado Adam Smith, o principal democrata do Comitê de Serviços Armados da Câmara, no X.

Ao anunciar sua decisão, Trump elogiou Hegseth, que é veterano da Guarda Nacional do Exército e, segundo seu site, serviu no Afeganistão, no Iraque e na Baía de Guantánamo, em Cuba.

"Pete é duro, inteligente e um verdadeiro crente no America First", disse Trump em um comunicado. "Com Pete no comando, os inimigos dos Estados Unidos estão avisados - nossas Forças Armadas serão grandes novamente e os Estados Unidos nunca recuarão."

Embora Hegseth tenha articulado apenas posições políticas limitadas no passado, ele criticou os aliados da Otan por serem fracos e disse que a China está prestes a dominar seus vizinhos.