Sem saber valor, TJ-SE aprova 9 anos retroativos de gratificação já extinta

O valor a ser calculado terá duas divisões:

A primeira referente às parcelas entre 13 de janeiro de 2015 (data da publicação das Leis nº 13.093 e 13.095) até 31 de dezembro de 2019 (dia anterior ao início do pagamento da gratificação aos magistrados sergipanos). Nesse caso, o valor deve ser de 1/3 do subsídio, levando em conta férias e 13º salário.

A segunda parte deve ser equivalente a 15% do subsídio entre 1º de janeiro de 2020 e 26 de fevereiro de 2024 (data da publicação de Lei Complementar Estadual que criou a licença compensatória e extinguiu a gratificação de acervo). Para a Amase, o valor pago foi abaixo do teto (de 1/3 do salário) e deve ser compensado agora.

As leis citadas na primeira referência são as que criaram essas mesmas gratificações para juízes federais e do Trabalho, e que se tornaram referência para os demais tribunais do país.

Em outro ponto do acórdão, o TJ-SE declara "natureza indenizatória dos valores retroativos, devendo ser excluída qualquer incidência de imposto de renda, contribuição previdenciária ou outras retenções tributárias."

"Como [esse abono] foi criado como gratificação, ele tem natureza remuneratória. Sendo que se eles recebessem um terço a mais no salário, passariam do teto do STF e seria necessário o abate do valor a mais. A decisão do pleno utiliza a estratégia ao dizer que é uma verba indenizatória para evitar esse pagamento do imposto de renda", diz o coordenador geral do Sindijus, Jones Ribeiro.

Procurado, o TJ-SE enviou nota —que não informa o valor a ser gasto com o benefício. Veja a íntegra: