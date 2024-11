Trump nomeia Elon Musk para liderança de departamento de eficiência do governo

Trump disse em um comunicado que Musk e Ramaswamy "abrirão o caminho para que minha administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentações, corte gastos desnecessários e reestruture as agências federais".

Trump afirmou que o novo departamento realizará sonhos republicanos de longa data e "fornecerá aconselhamento e orientação de fora do governo", sinalizando que as funções de Musk e Ramaswamy seriam informais, sem exigir aprovação do Senado e permitindo que Musk permaneça à frente da empresa de carros elétricos Tesla, da plataforma de mídia social X e da empresa de foguetes SpaceX.

O novo departamento trabalhará com a Casa Branca e o Office of Management & Budget para "promover reformas estruturais em larga escala e criar uma abordagem empreendedora" para o governo nunca vista antes, disse Trump.

O trabalho será concluído até 4 de julho de 2026 - o 250º aniversário da assinatura da Declaração de Independência.

Musk, classificado pela Forbes como a pessoa mais rica do mundo, já se beneficiava da vitória de Trump, com a expectativa de que o empresário bilionário exercesse uma influência extraordinária para ajudar suas empresas e garantir um tratamento favorável do governo.

Com muitos vínculos com Washington, Musk doou milhões de dólares para apoiar a campanha presidencial de Trump e fez aparições públicas com ele.