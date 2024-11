Escolha de Marco Rubio sinaliza que política de Trump para a China pode ir além das tarifas

As escolhas sugerem que Trump quer reverter a abordagem do governo do presidente Joe Biden de "administrar a concorrência" com Pequim em questões que vão desde o apoio a Taiwan até o papel do gigante asiático na crise de fentanil nos EUA.

Republicanos têm criticado a posição de Biden por considerá-la muito conciliatória.

Rubio "acredita em seu coração que a China é inimiga dos Estados Unidos", disse David Firestein, ex-diplomata dos EUA com experiência na China. "Isso vai influenciar tudo o que ele fizer com relação à China."

Trump tem prometido acabar com o status da China de país mais favorecido no comércio e impor tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% - muito mais altas do que as impostas durante seu primeiro mandato.

É quase certo que Rubio seja confirmado pelo Senado dos EUA, onde é membro sênior dos comitês de relações exteriores e de inteligência.

O apoio do senador aos manifestantes democráticos de Hong Kong lhe rendeu sanções chinesas em 2020.