Trump escolhe Robert F. Kennedy Jr. para dirigir principal agência de saúde dos EUA

Apesar dos altos níveis de gastos com saúde e produtos farmacêuticos, os norte-americanos são menos saudáveis do que seus pares em países ricos ao redor do mundo, de acordo com um relatório do Commonwealth Fund em 2023.

Kennedy também sugeriu que esvaziará a FDA, que tem 18.000 funcionários e garante a segurança de alimentos, remédios e dispositivos médicos, e substituirá centenas de funcionários nos Institutos Nacionais de Saúde.

"A guerra da FDA contra a saúde pública está prestes a terminar", escreveu, no X, no final de outubro, acrescentando que isso inclui sua "supressão agressiva" de psicodélicos, peptídeos, células-tronco, leite cru, luz solar e outros itens.

"Se você trabalha para a FDA e faz parte desse sistema corrupto, tenho duas mensagens para você: 1. Preserve seus registros e 2. Faça suas malas", escreveu.

No início de novembro, ele disse que recomendaria que o fluoreto fosse removido dos suprimentos públicos de água, alegando falsamente no X que o produto químico está associado a fraturas ósseas e câncer. A American Dental Association afirma que a intervenção realizada há décadas reduz a cárie dentária em mais de 25% em adultos e crianças.

Kennedy criticou, em setembro, um artigo de opinião do New York Times sobre o medicamento para perda de peso Ozempic, dizendo: "Em vez de consertar nosso sistema alimentar e abordar a crise da obesidade em sua raiz, o autor se concentra em um medicamento que pode aliviar o sintoma -- e alegrar as carteiras de executivos distantes da Big Pharma"