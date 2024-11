Ajuste fiscal vai preservar crescimento da economia, emprego e renda, diz Pimenta

"O presidente entende que é importante fazer ajustes para manter o crescimento, a geração de emprego e o crescimento do PIB. Os grandes números da economia brasileira são muito positivos e temos que manter isso", disse Pimenta a jornalistas em um evento prévio do G20, no Rio de Janeiro.

Lula chegou ao Rio de Janeiro na quinta-feira e deve ter encontros oficiais bilaterais e extra oficiais antes da reunião de cúpula, na segunda e terça-feiras. Depois da cúpula, Lula vai ter um encontro com o presidente da China, Xi Jinping. O país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, junto com os Estados Unidos.

Pimenta disse que “não vê nenhum problema“ na futura relação entre Brasil e Estados Unidos, que terá o bilionário Donald Trump como presidente a partir de janeiro.

"É uma relação de Estado e não há nenhuma possibilidade de uma interferência que não seja para o bem. Vamos manter a relação institucional e comercial, é isso que interessa", afirmou Pimenta. "O Brasil não é e não seremos inimigos de ninguém", complementou.

No G20, a delegação norte-americana ainda será representada pelo atual governo do presidente democrata Joe Biden.