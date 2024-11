Randolfe: Câmara instalar comissão por anistia agora seria constrangedor

Nesse momento, em nome do bom senso e do notório acontecimento, essa comissão sequer deveria ser instalada. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

Para o parlamentar, as explosões ocorridas em frente ao STF na última quarta (13) não devem ser tratadas como um fato isolado, pois refletiriam o ambiente da disseminação do discurso do ódio durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Temos concepções de pacificação bem distintas. Ela não é possível com crime e delinquência. Em um Estado de Direito, crime e delinquência têm que ser tratados como tal. Quem os comete e atenta contra o Estado Democrático de Direito como o faz e como o movimento que está em curso há algum tempo tem que responder diante da Justiça. A pacificação se dá aí, com a punição aos crimes.

Nós queremos a conciliação há muito tempo, desde que o anterior presidente da República atentava contra a democracia e pela ruptura do Estado Democrático de Direito. O que aconteceu anteontem na praça dos Três Poderes não foi um ato isolado. A ação ainda está sob investigação, se foi algo isolado ou se houve investidores ou algo parecido.

Não é um fato isolado do ponto de vista da concatenação dos eventos. Nós temos a disseminação de uma rede de ódio no Brasil pelo menos nos últimos dez anos. Encastelada no poder da República entre 2019 e 2022, ela buscou incessantemente romper as instituições do Estado Democrático de Direito. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

Josias: Governo se mostra incomodado com ineficiência da inteligência da PF

O governo Lula está incomodado com a falha no sistema de inteligência da Polícia Federal, que não identificou a movimentação do autor das explosões ocorridas na praça dos Três Poderes na quarta (13), revelou o colunista Josias de Souza. Em conversa com um dos auxiliares do presidente, Josias apurou que a tranquilidade exibida por Francisco Wanderley Luiz tanto em postagens ameaçadoras nas redes sociais como ao transitar por Brasília intrigou o Planalto.