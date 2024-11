Aliados de Le Pen condenam caça às bruxas e promotores ameaçam suas pretensões presidenciais

Le Pen, líder do partido National Rally (RN), é amplamente vista como a principal candidata a ser a próxima presidente da França.

Atualmente, ela está sendo julgada, juntamente com o próprio RN e outras 24 pessoas, por supostamente usar fundos do Parlamento Europeu para pagar funcionários do partido na França - acusações que eles negam. Eles denunciam o caso como uma tentativa politicamente motivada de manter o RN fora do poder. O veredicto está previsto para o próximo ano.

"É um ataque à democracia", escreveu o chefe do partido do RN, Jordan Bardella, no X, depois que os promotores fizeram o pedido.

A resposta furiosa deles ecoa os frequentes ataques do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o sistema judiciário do país por causa das acusações que ele tem enfrentado desde seu primeiro mandato.

"Ser assediado pelo judiciário foi um passo crucial para a vitória do presidente Trump", escreveu o primeiro-ministro húngaro de direita, Viktor Orban, no X. "Marine, por favor, lembre-se de que estamos com você nessa batalha!"

Até mesmo alguns dos principais políticos franceses expressaram preocupação. Gerald Darmanin, que foi ministro do Interior do presidente Emmanuel Macron até setembro, escreveu no X que "seria profundamente chocante" se Le Pen não tiver permissão para se candidatar em 2027.