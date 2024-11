China estuda resistência de tijolos no espaço para construir base na Lua

Fabricar tijolos diretamente na Lua é algo que "evidentemente precisa ser tentado", pois "é muito mais barato usar materiais disponíveis no local do que ter que enviá-los da Terra", afirmou à AFP Jacco van Loon, professor de astrofísica na Universidade de Keele, no Reino Unido.

O experimento chinês "tem muitas chances de sucesso e os resultados pavimentarão o caminho para a construção de bases lunares", considerou.

Outros países que também buscam construir uma base lunar estão tentando criar tijolos que imitem o solo do satélite natural da Terra.

No âmbito do programa Artemis da Nasa, que espera levar novamente seres humanos à Lua em 2026, pesquisadores da Universidade da Flórida Central estão testando tijolos fabricados com impressoras 3D.

A Agência Espacial Europeia (ESA) realizou estudos sobre como montar tijolos inspirados na estrutura das peças de Lego.

A iniciativa da China, chamada Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS, na sigla em inglês), é um projeto conjunto com a Rússia.