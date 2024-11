Oito pessoas são mortas em ataque com facadas na China

PEQUIM (Reuters) - Oito pessoas foram mortas e outras 17 ficaram feridas quando um estudante de 21 anos começou uma onda de esfaqueamentos na cidade de Wuxi, no leste da China, na noite deste sábado (no horário local), informou a polícia em um comunicado.

O incidente ocorre poucos dias depois de um atropelamento e fuga, no qual 35 pessoas morreram e 43 ficaram feridas depois que um carro atingiu um grupo de pessoas do lado de fora de um centro esportivo na cidade de Zhuhai, no sul da China.

(Reportagem de Eduardo Baptista)