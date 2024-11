Extrema direita está recrutando para novos ataques, diz antropóloga

A pessoa entra em contato com um determinado grupo, onde é exposta a conteúdos também extremistas. À medida que essas pessoas participam de grupos cada vez mais restritos, um integrante que não era violento, tinha uma vida pacata, de repente se envolve em atos tão extremos. No caso das crianças, esse recrutamento pode ser feito por vídeos de heróis, pela cultura pop, entretenimento, música e até mesmo por grupos que debatem videogames. Ninguém diz 'vai lá e solta uma bomba', mas fiz 'assista esse vídeo', 'participe de tal canal'. Esse recrutamento é passivo.

Isabela diz que, então, essa pessoa se tornará membro daquela comunidade, buscando mais conteúdos sobre aquilo. "Passa a ter sendo de pertencimento com aquele grupo, e vincular o seu propósito de vida com esse perntecimento", explica. "No caso de anteontem [das bombas na praça dos Três Poderes], me chamou bastante atenção que ele estava com uma vestimenta. Ele se produziu para ser visto e fotografado. Essas pessoas se vestem para prestar contas para a sua comunidade. Ele está ali para dizer 'eu fiz'."

'Não existe lobo solitário'

Isabela acredita que, mesmo essas pessoas façam ataques isolados, elas fazem parte da mesma comunidade de ódio, ou da mesma comunidade extremista. "A ideia de lobo solitário, de alguém que não participa de uma comunidade ou agenda específica e acaba tomando uma atitude totalmente individual, foi usada para explicar determinados atentados e dizer serem casos isolados", diz. Mas, segundo ela, há um padrão.

Existe repetição, como nas escolas, que o mês de abril é geralmente escolhido e é um período crítico, porque é quando acontece o aniversário de Hitler. Alguns atos parecem inofensivos, mas foram preparatórios para o 8/1. Depois o próprio oito de janeiro e agora essas explosões, que são como uma performance do 8/1. As motociatas são alguns desses atos preparatórios onde circulam mensagens disruptivas, falas como a do Bolsonaro dizendo que não aceitaria decisões judiciais ou não usaria máscara - não são falas normais. Ele está ali comunicando que não respeita decisões judiciais, sendo chefe de estado.

Extremistas não estão preocupados com punições

Os extremistas não acreditam no Estado. Assim, por romperem também com a Justiça, quando decidem por atos violentos como as explosões na praça dos Três Poderes, não estão preocupados com punições — o que é mais um desafio para o governo.