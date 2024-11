Membros do Conselho de Segurança da ONU pedem aumento significativo de ajuda a Gaza

"Precisamos ver todas as medidas totalmente implementadas e mantidas, e precisamos ver melhorias concretas na situação humanitária na prática", afirmou, incluindo Israel passar a permitir que caminhões comerciais entrem em Gaza juntamente com assistência humanitária, abordar a persistente ausência de lei e implementar pausas nos combates em grandes áreas de Gaza para permitir que a ajuda chegue aos necessitados.

Tor Wennesland, coordenador da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, disse que as agências humanitárias enfrentam um ambiente desafiador e perigoso em Gaza e lidam com restrições de acesso que dificultam o trabalho.

"A situação humanitária em Gaza, com o início do inverno, é catastrófica, particularmente no norte de Gaza, com um deslocamento em grande escala e quase total da população, destruição generalizada e desmatamento, em meio ao que parece ser um preocupante desrespeito ao direito humanitário internacional", disse Wennesland.

"As condições atuais estão entre as piores que vimos durante toda a guerra e não há perspectiva de melhora", acrescentou.

(Reportagem de Daphne Psaledakis)