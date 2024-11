Milhares de agricultores britânicos protestam contra "imposto sobre trator" em herança

Por Sarah Young

LONDRES (Reuters) - Milhares de agricultores fizeram um protesto no Parlamento britânico nesta terça-feira, alguns com tratores pelo centro de Londres, para exigir a retirada do imposto sobre a herança que segundo eles vai acabar com as fazendas familiares e ameaça a produção de alimentos.

A medida, apelidada de "imposto sobre tratores" por seus críticos, foi anunciada no orçamento do novo governo no mês passado como parte de uma tentativa de arrecadar fundos. A proposta gerou uma forte reação de agricultores, para quem o Partido Trabalhista, atualmente no poder, não compreende as comunidades rurais.