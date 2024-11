Novo vídeo mostra suspeito no aeroporto pouco antes da morte de Gritzbach

Kauê estava no saguão do terminal 2 do aeroporto para acompanhar a chegada da vítima, que retornava de Maceió. Por telefone, o olheiro avisou aos executores o exato momento em que Gritzbach deixava o local, segundo o secretário de Segurança, Guilherme Derrite.

Polícia investiga paradeiro de Kauê após informações de que ele estaria escondido em comunidade no Rio de Janeiro. "Chegou essa informação para a gente, mas muito rasa, sem detalhes. Claro que a gente não descarta, toda informação é válida, mas não tem nenhum indício ainda forte que ele realmente esteja fora do estado de SP", disse Derrite.

Entenda o caso

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era ameaçado de morte pelo PCC e pivô de uma guerra interna na facção criminosa. O empresário foi alvejado por quatro disparos no braço direito, dois no rosto, um nas costas, um na perna esquerda, um no tórax e um entre a cintura e a costela, pelo lado direito.

O veículo usado no crime foi abandonado nas imediações do aeroporto. Dentro dele, havia munição de fuzil e um colete à prova de balas.

Além de Gritzbach, outra pessoa morreu e duas ficaram feridas. O motorista Celso Araújo Sampaio de Novais, 41, foi levado para a UTI após ser atingido por um tiro nas costas, mas não resistiu e morreu no sábado (9). Samara Lima de Oliveira, 28, e o funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto, Willian Sousa Santos, 39, também foram socorridos ao Hospital Geral de Guarulhos.