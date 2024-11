Maierovitch: Golpismo continua, e prisão de Bolsonaro é necessária

Existem depoimentos, como por exemplo do Mauro Cid, a mostrar todo esse quadro, toda essa manobra, a aproveitar uma pessoa, Bolsonaro, que é o chefe do golpe, da operação. Então, por que só quatro presos preventivamente?

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch acrescenta que casos recentes, como o das explosões em Brasília, mostram que o golpismo fruto do bolsonarismo segue vivo.

Eu sei que o Supremo Tribunal Federal tem orientação, jurisprudência, de que a gravidade do crime por si só não autoriza prisão preventiva, que não se pode misturar o mérito, o merecimento, todos esses fatos, com uma prisão que não pode ser antecipação de julgamento. Mas o que nós temos? Nós temos um golpista, violento. Nós tivemos há pouco um episódio que é fruto do bolsonarismo, jogar bombas no Supremo.

Tudo isso está a apontar o quê? Que o golpismo continua, que atos antidemocráticos continuam, que riscos a ministros do Supremo continuam. Então, há necessidade de uma prisão de Bolsonaro, diante de tudo isso que está nesse inquérito, diante de todas as provas, é evidente que há necessidade. E o que falha a Justiça? Nesse tratamento desigual. Por que só quatro militares? Esses eram os operadores. Qual é a cabeça de tudo isso? Quem engendrava.

Então, me parece que tudo isso está incompleto, porque faltou a prisão preventiva de Bolsonaro.

A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta terça-feira (19) quatro militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos", e um policial federal suspeitos de envolvimento num plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022 que incluía a execução dos presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes, que era alvo de monitoramento à época.