Nações europeias denunciam ataques híbridos russos e iniciam investigações sobre cortes de cabos

"A escalada das atividades híbridas de Moscou contra a Otan e os países da UE também não tem precedentes em sua variedade e escala, criando riscos significativos à segurança", disseram os ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Itália, Polônia e Reino Unido em um comunicado.

A declaração, redigida com veemência, chegou no momento em que países europeus investigam o rompimento completo nesta semana dos cabos do Báltico, um ligando a Finlândia à Alemanha e outro conectando a Suécia à Lituânia, relembrando incidentes anteriores na área.

"Se a Rússia não parar de cometer atos de sabotagem na Europa, Varsóvia fechará o restante de seus consulados na Polônia", disse o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, nesta terça-feira, após vários ministros das Relações Exteriores europeus se reunirem na capital polonesa.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, teve uma opinião semelhante em conversas separadas em Bruxelas: "Ninguém acredita que esses cabos foram cortados acidentalmente".

"Também temos que presumir, sem saber ainda, que se trata de sabotagem", acrescentou Pistorius.

Moscou tem negado repetidamente sabotagem da infraestrutura europeia e diz que essas alegações são fabricadas para prejudicar os interesses russos por meio de uma guerra de informações travada pelo Ocidente.