Foragido do 8/1 preso na Argentina já zombou de Moraes: 'Não me pega'

No vídeo que ele enviou ao UOL, o motociclista canta: "Alexandre de Moraes, eu tô aqui. Lero-lero. Você não me pega".



As imagens repercutiram mal entre outros foragidos. Um deles afirmou que os vídeos de Firmino poderiam fazer a Justiça ser "mais dura" com eles ao final do processo. "Não temos que brincar", comentou um dos fugitivos, sob reserva.



Em vídeo publicado após a prisão, o foragido voltou a criticar Moraes. "Temos um ministro no Supremo que, claramente, é um cara partidário. Ele leva às causas pessoais para ele. E é isso. Aqui hoje tem pessoas velhas, pessoas novas, pessoas que não cometeram nenhum crime e estão presas injustamente."



Em março, Firmino foi condenado a 17 anos de prisão. Ele negou ao UOL todos os crimes.

Musk já apoiou motoqueiro

Em fevereiro, Elon Musk, dono do X, comentou uma foto de Firmino ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postada na rede social.



Na ocasião, o bilionário afirmou que achava exagerada a condenação do motoboy a 17 anos de prisão.

Mais de 180 brasileiros pediram refúgio na Argentina

Até o final de setembro, 181 pedidos de refúgio de brasileiros foram solicitados à Conare (Comissão Nacional de Refugiados). O órgão, que está submetido ao gabinete do governo de Javier Milei, recebeu em 2023 apenas três pedidos de refúgio de brasileiros.



Os foragidos que solicitaram refúgio político receberam um documento que permite que tenham status de refugiados até a deliberação da Conare. Eles podem trabalhar e alugar casas no país vizinho.

No entanto, desde que Milei alterou a lei de refúgio no país, a situação jurídica dos solicitantes de refúgio pode ser impactada.