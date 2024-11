PF: general com plano para matar Lula orientava QG bolsonarista em Brasília

Fernandes pediu a Cid que Bolsonaro evitasse a prisão dos acampados. Em áudio no dia 8 de dezembro de 2022, o general disse ao colega "que seria importante se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça, para segurar a PF". A preocupação de Fernandes era que os manifestantes fossem presos ou tivessem seus caminhões apreendidos.

As mensagens evidenciam que MÁRIO FERNANDES era o ponto focal do governo de JAIR BOLSONARO com os manifestantes golpistas. Além de receber informações, também servia como provedor material, financeiro e orientador dos manifestantes antidemocráticos instalados nas adjacências do QG-Ex em Brasília/DF, que teve papel fundamental na tentativa de golpe de Estado perpetrada no dia 08/01/2023.

Contato com lideranças do acampamento

Fernandes se comunicava com lideranças do acampamento. O relatório da PF mostra que o casal Rodrigo Ikezili e Klio Hirano, que tratavam de questões logísticas das manifestações pediram orientações ao general sobre a entrada de tendas e a realização de um churrasco no local. Hirano chegou a ser presa por atuação nos atos de vandalismo em 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).