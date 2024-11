EUA fecham embaixada de Kiev devido a "potencial ataque aéreo significativo"

A declaração ucraniana levantou a possibilidade de um segundo ataque ATACMS, mas não especificou quem realizou o ataque, quando ele ocorreu ou o tipo de arma utilizada. A Ucrânia também usou drones para ataques profundos contra alvos na Rússia.

A guerra está em um momento agitado, com um quinto do território ucraniano nas mãos dos russos, tropas norte-coreanas posicionadas na região russa de Kursk e dúvidas sobre o futuro da ajuda ocidental, com o retorno do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca.