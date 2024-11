Mais de 50 países assinam declaração de turismo sustentável da ONU

Por Karin Strohecker

BAKU (Reuters) - Mais de 50 países assinaram a declaração da ONU para tornar o turismo global mais amigável ao clima, disse a Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira, no que foi apontado como uma grande conquista da cúpula do clima no Azerbaijão.

"Alcançamos hoje um marco histórico na COP29 ao sermos incluídos pela primeira vez na Agenda de Ações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas", disse a diretora-executiva de Turismo da ONU Zoritsa Urosevic em coletiva de imprensa.