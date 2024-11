STOXX 600 fecha quase estável após negociações voláteis; setor imobiliário pesa

As ações do setor imobiliário sensíveis a taxas foram o maior obstáculo para o índice, com queda de 0,7%.

"A Europa tem sido impulsionada pela incerteza geopolítica -- os temores de que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia tome um rumo mais perigoso depois que a Ucrânia atacou duas vezes dentro do território russo", disse Elias Haddad, estrategista sênior de mercados da Brown Brothers Harriman.

"Também há uma perspectiva de crescimento lento da zona do euro, que também é um fator importante de uma perspectiva mais cíclica que está pesando sobre a Europa."

O foco também está nas nomeações do governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, incluindo a busca por um secretário do Tesouro. O CEO de Wall Street , Howard Lutnick, liderará a estratégia comercial e tarifária de Trump.

(Reportagem de Ankika Biswas, Pranav Kashyap em Bengaluru e João Manuel Maurício em Gdansk)