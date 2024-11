Soldado e assessor de Netanyahu são acusados de vazamento de informações em caso que chocou Israel

O caso ocorre em um momento de crescente tensão na sociedade israelense, mesmo com o Exército envolvido em guerra tanto em Gaza, em sua fronteira sul, quanto no Líbano, ao norte.

Aliados do governo têm sido acusados por críticos de tramar a derrubada do procurador-geral e do chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interno, enquanto famílias de reféns têm enfrentado ataques de pessoas que acham que elas querem prejudicar Israel.

Em um discurso incomumente apaixonado nesta quinta-feira, o presidente Isaac Herzog advertiu que Israel arriscava se desintegrar.

"O que diabos está acontecendo conosco? Isso é lógico? Já não sofremos o suficiente?" perguntou. "Isso é um completo absurdo. Um absurdo que precisa ser interrompido."