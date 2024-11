Departamento do Tesouro dos EUA impõe sanções ao Gazprombank da Rússia

O Gazprombank é um dos maiores bancos da Rússia e pertence parcialmente à empresa de gás Gazprom, de propriedade do Kremlin. A Ucrânia vinha pedindo desde a invasão de fevereiro de 2022 que os EUA impusessem mais sanções ao banco, que recebe pagamentos de gás natural dos clientes da Gazprom na Europa.

As sanções concederam isenções para transações relacionadas ao projeto de petróleo e gás Sakhalin-2 no extremo leste da Rússia até 28 de junho de 2025, de acordo com uma licença geral atualizada publicada pelo Departamento do Tesouro em 21 de novembro. Várias empresas japonesas compram gás natural liquefeito do Sakhalin-2.

Dias antes, o governo Biden permitiu que Kiev usasse mísseis ATACMS dos EUA para atacar território russo. A Ucrânia disparou as armas, os mísseis de maior alcance que Washington forneceu para tais ataques contra a Rússia, na última terça-feira -- o milésimo dia da guerra.

O Tesouro dos EUA também impôs sanções a 50 bancos russos de pequeno a médio porte para restringir as conexões do país com o sistema financeiro internacional e impedir que ele abuse desse sistema para pagar por tecnologia e equipamentos necessários para a guerra. O governo advertiu que as instituições financeiras estrangeiras que mantêm relações de correspondência com os bancos visados "incorrem em um risco significativo de sanções".

"Essa ação abrangente tornará mais difícil para o Kremlin burlar as sanções dos EUA e financiar e equipar suas Forças Armadas", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen. "Continuaremos a tomar medidas decisivas contra quaisquer canais financeiros que a Rússia utilize para apoiar sua guerra ilegal e não provocada na Ucrânia."

O Gazprombank disse que a última medida de Washington não afetaria suas operações. A embaixada russa em Washington não respondeu aos pedidos de comentários.