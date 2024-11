Josias: É preciso que Tarcísio mude atitude, não só o discurso

Se ocorrer uma investigação séria da Corregedoria, é preciso que a polícia dê os meios. Nós vamos chegar à conclusão de que o procedimento foi inadequado e ali houve uma execução mesmo. Agora, é notório que houve uma mudança na qualidade do serviço policial em São Paulo, desde que o Tarcísio de Freitas assumiu. E foi uma mudança para pior, infelizmente. E a deterioração aparece nas estatísticas, aparece a olho nu.

O governador acabou amarrando uma bola de ferro no próprio tornozelo quando defendeu intransigentemente o aparato policial de São Paulo. Nada é mais suspeito do que alguma coisa que está acima de qualquer suspeita.

O governador deu declarações muito inapropriadas quando a comissão foi se queixar no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas da deterioração do serviço de polícia em São Paulo. O governador disse: 'Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, onde seja, que eu não tô nem aí'. Esse não tô nem aí do Tarcísio soou, de fato, como aquela frase do Bolsonaro. 'E daí? Eu lamento, quer que eu faça o quê? Mas não sou Messias, não faço milagre'. Assim o Bolsonaro se referiu lá atrás às vítimas da Covid, não é?

Não é comportamento de um gestor público. E depois o governador deu sucessivas declarações que deixaram muito claro que ele aprovava de forma incondicional o trabalho da polícia.

Com isso ele estimulou os maus policiais a arregaçarem as mangas. E aí nós estamos vendo, vimos lá no litoral, na Baixada Santista, os cadáveres surgiram as pencas no rastro da ação policial. As evidências de que houve excessos também surgiram em catadupas, as denúncias vieram à corregedoria documentadas.

Josias de Souza, colunista

