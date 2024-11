Hackers chineses estão se preparando para confronto, diz autoridade especializada em cibersegurança dos EUA

Hackers chineses estão se posicionando para atacar a infraestrutura crítica dos Estados Unidos no caso de um confronto com o país, disse nesta sexta-feira alta funcionária de cibersegurança norte-americano.

Morgan Adamski, diretora-executiva do Comando Cibernético dos EUA, disse que as operações cibernéticas atuais vinculadas à China têm como objetivo ganhar "uma vantagem no caso de uma grande crise ou conflito com os EUA".

Adamski fez as declarações a pesquisadores durante a conferência de segurança Cyberwarcon em Arlington, Virgínia. Na quinta-feira, o senador dos EUA Mark Warner disse ao Washington Post que um ataque suspeito de estar vinculado à China contra empresas de telecomunicações dos EUA foi "o pior ataque de telecomunicações da história do nosso país, de longe".