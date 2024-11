Ameaça de morte de vice-presidente filipina contra presidente é questão de segurança, diz autoridade

MANILA (Reuters) - O conselho de segurança das Filipinas verificará uma suposta ameaça de assassinato feita pela vice-presidente Sara Duterte contra o presidente Ferdinand Marcos Jr., disse uma alta autoridade neste domingo, descrevendo-a como uma "questão de segurança nacional".

Duterte, em um briefing matinal contundente no sábado, disse que havia falado com um assassino e os instruído a matar Marcos, sua esposa e o presidente da Câmara das Filipinas, caso ela fosse morta.

O conselheiro de Segurança Nacional Eduardo Ano disse que o governo considera todas as ameaças ao presidente como "sérias", prometendo trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais e as comunidades de inteligência para investigar a ameaça e os possíveis perpetradores.