Ataque israelense mais mortal até agora no centro de Beirute deixa cenas horríveis

Na tarde desta segunda-feira, mais de 48 horas depois, os funcionários da defesa civil ainda estavam escavando os escombros do prédio de oito andares, agora reduzido a uma vasta cratera.

Amayrad, uma mulher sardenta com um lenço vermelho na cabeça, viveu no bairro quase toda a sua vida. Com lágrimas nos olhos, contou que nove dos mortos eram amigos, vizinhos ou clientes e alguns deles estavam hospedando parentes deslocados pelos bombardeios israelenses no sul do Líbano.

"Eles vieram para cá para ficarem seguros, porque este bairro é seguro. Eu andava sozinha à meia-noite porque não há armas, nem combatentes, nada aqui", disse Amayrad à Reuters.

"E eles foram mortos apenas dormindo em casa, sem nenhum aviso. São os inocentes que estão perdendo suas vidas com isso."

As autoridades israelenses não comentaram sobre o ataque. Israel diz que tem como alvo o grupo armado libanês Hezbollah e que emite avisos de retirada para os civis a fim de minimizar os riscos para eles antes de um bombardeio. O governo israelense não emitiu um aviso de retirada antes do ataque a Basta Fawqa.

Amayrad ironizou dizendo que seria mais seguro morar nos subúrbios do sul de Beirute -- que já foi um bairro densamente povoado e reduto do Hezbollah -- do que em Basta.