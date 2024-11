Raulzinho assina com Barcelona até o fim da temporada

O novo jogador, que conta com passaporte italiano, chega procedente do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.

"Agora estou no melhor momento dos últimos dois anos. Me recuperei totalmente do joelho e voltei a ganhar ritmo. Estou muito bem e penso no esforço e em todos os momentos difíceis que vivi no último ano para chegar a uma das melhores equipes da Europa como o Barça, competir e ganhar títulos", acrescentou o armador de 32 anos.

Entre 2015 e 2023, Raulzinho defendeu diferentes equipes da NBA, como Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers, chegando a participar de 435 partidas.

"Passei pela NBA e a seleção e, como jogador, darei tudo dentro de quadra. Gosto de defender e jogar para a equipe, fazer o que for necessário no momento do jogo e da temporada para vencer", frisou.

O armador brasileiro também disputou quatro temporadas na liga espanhola de basquete ACB, concretamente no Guipuzcoa Basket (2011/14) e no UCAM Murcia (2014/15).

Com a seleção brasileira, disputou o Campeonato das Américas (2013), os Mundiais (2010, 2014 e 2023) e os Jogos Olímpicos (Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024).