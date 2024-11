Ataques israelenses causam danos a pontes na província síria de Homs, diz mídia estatal

(Reuters) - A mídia estatal síria relatou danos a várias pontes na zona rural de Qusayr, na província de Homs, atribuindo-os a um ataque israelense nesta segunda-feira.

Mais cedo, foram ouvidas explosões em Qusayr e arredores, uma cidade no sul da província de Homs, e as autoridades disseram que estavam investigando a causa.

Os militares israelenses confirmaram nesta segunda-feira uma série de ataques contra o que eles disseram ser rotas de contrabando de armas iranianas através da Síria para o Hezbollah no Líbano, acrescentando que as operações interromperam os esforços para transferir armas através do território sírio.