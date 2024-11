Le Pen faz nova ameaça de retirar apoio ao governo da França

Por Tassilo Hummel

PARIS (Reuters) - A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, ameaçou novamente nesta segunda-feira derrubar o governo de coalizão da França com um voto de desconfiança, depois que as negociações com o primeiro-ministro, Michel Barnier, não conseguiram satisfazer as exigências de seu partido para concessões orçamentárias.

Le Pen disse que nada havia mudado após as discussões e que não estava otimista quanto à possibilidade de se chegar a um acordo sobre o projeto de lei orçamentária para 2025