Milhares de pessoas recorrem a cópias do Wegovy todos os meses nos EUA

"Há toda essa demanda que não está sendo (considerada pela) FDA quando determina uma escassez porque nenhuma dessas prescrições compostas é relatada em lugar algum", disse Tenille Davis, diretora de defesa da Alliance, à Reuters.

A pesquisa pediu a 200 membros que divulgassem seus dados de distribuição para mostrar à FDA como as versões compostas do semaglutida estão ajudando a suprir a demanda.

Dos pesquisados, 28 farmácias de manipulação e provedores de telessaúde afiliados disseram que estão distribuindo entre 200 e 42 mil prescrições de semaglutida manipulada por mês, de acordo com as cartas vistas pela Reuters.

Davis disse que tinha visto várias estimativas sobre o tamanho do mercado de semaglutida composta, mas que os novos dados sugeriam que ela é "muito maior do que esperávamos", pois há muito mais do que 28 farmácias de manipulação nos EUA.

O grupo não forneceu anteriormente uma estimativa de mercado, e os analistas de Wall Street têm tido dificuldades para fazer isso, pois as vendas de medicamentos manipulados não são rastreadas nos canais tradicionais. As farmácias de manipulação são, em sua maioria, regulamentadas pelos conselhos estaduais de farmácia, embora algumas das maiores redes também sejam supervisionadas pela FDA.

No total, as 28 farmácias pesquisadas preenchem 212.705 prescrições mensais do medicamento, embora apenas cinco dispensem mais de três quartos delas, de acordo com as cartas que não revelaram os nomes das farmácias.