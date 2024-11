Presidente do México diz que tarifas de Trump vão piorar inflação e gerar perda de empregos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que enviará uma carta ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo diálogo e cooperação após a promessa do republicano de impor tarifas de 25% sobre os produtos de México e Canadá.

"Para uma tarifa virá outra e assim por diante, até colocarmos nossos negócios comuns em risco", disse Sheinbaum durante uma coletiva de imprensa, alertando que as tarifas causarão inflação e perda de empregos em ambos os países.

Sheinbaum acrescentou que enviará a carta ainda nesta terça.