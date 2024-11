Suprema Corte britânica quer definir legalmente 'mulher' em decisão que afeta diretamente pessoas trans

Nesta terça (26) e quarta-feira (27), os cinco juízes da mais alta corte do Reino Unido examinarão um recurso de uma associação escocesa que acredita que a definição deve ser baseada no "sexo biológico" e não no "gênero". O que define legalmente uma mulher? Seu sexo biológico ou seu gênero? A Suprema Corte britânica deve decidir sobre essa disputa que vem ocorrendo há vários anos na Escócia e que pode ter consequências imediatas para as mulheres transgênero no Reino Unido.

As organizações LGBTQIA+ temem que as mulheres transgênero não possam mais ter acesso a certas instalações de turismo e acomodações, incluindo albergues só para mulheres.

A For Women Scotland está em desacordo com o governo escocês sobre essa questão há anos. Fundada em 2018, a associação se descreve como "um grupo de mulheres que trabalham para proteger e fortalecer os direitos de mulheres e crianças". Para seus críticos, ela é transfóbica.