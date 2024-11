Audiências semanais do papa serão traduzidas para mandarim a partir de dezembro

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco anunciou na quarta-feira que seus ensinamentos na audiência geral semanal no Vaticano também serão traduzidos para o mandarim a partir da próxima semana.

Nas audiências realizadas todas as quartas-feiras, o papa Francisco fala em italiano, e seus ensinamentos são traduzidos e lidos em inglês, francês, alemão, polonês, espanhol, português e árabe.

"Na próxima semana, com o início do período do Advento, a tradução em chinês também estará aqui na audiência", disse ele, provavelmente se referindo ao mandarim, o idioma oficial da China.