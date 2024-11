Golpe, Musk, eleição: STF chega fortalecido para regulamentar redes sociais

No texto, a PF vincula o movimento golpista à atuação das chamadas milícias digitais bolsonaristas, que teriam utilizado as redes sociais para difundir desde 2019 questionamentos à credibilidade do sistema eleitoral eletrônico.

Para PF, essa dinâmica de difusão intensa de informações falsas reforçadas por autoridades contribuiu para o radicalismo de parte da população que protestou em frente aos quartéis, resultando no 8 de janeiro.

Ainda segundo o relatório, os discursos inflamados contribuíram para o florescimento de um radicalismo que segue em estado de "latência" - e que teria impulsionado o ataque com bombas em frente ao STF.

"Para o desenvolvimento da empreitada criminosa, os investigados durante todo o processo se utilizaram do modus operandi da denominada milícia digital. Nesse sentido, os produtores de dados falsos, difundiram em alto volume, por multicanais, de forma rápida, contínua e repetitiva a ideia de que tanto nas eleições de 2018 quanto nas eleições de 2022 foram identificadas diversas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, que "teriam revelado" a arquitetura de uma grande fraude para prejudicar unicamente o então presidente da República Jair Bolsonaro, culminando com sua derrota no pleito de 2022", anotaram os investigadores.

O contexto reforça entre os ministros do STF a urgência de se regulamentar as redes sociais e confirma a tendência já delineada no primeiro semestre para o julgamento: colocar um freio na atuação das plataformas.

Será analisada a constitucionalidade do artigo 19 do chamado Marco Civil da Internet. Com a justificativa de "assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura", a norma diz que as plataformas somente serão responsabilizadas por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não cumprirem decisão judicial de remover conteúdo específico.