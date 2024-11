Elitismo gramatical da esquerda abre espaço ao vocabulário brutal de Trump

Em termos demográficos, falamos de uma crescente divisão entre eleitores de centros urbanos, com acesso à universidade e fortemente engajados em lutas por reconhecimento —como o antirracismo, os direitos LGBTQIA+, a legalização do aborto, entre outros— e uma maioria de eleitores que se encontra distante, seja geograficamente ou espiritualmente, das bolhas urbanas, cidadãos com baixa escolaridade e que se sentem ameaçados pela intrusão, via mídia e redes sociais, de uma cultura da qual estão fundamentalmente alijados.

É neste eixo que a tal pergunta "foi a economia ou a identidade?" se perde por inteiro, pois elas andam juntas.

Quer dizer: há uma particular desigualdade que atravessa aquela de caráter econômico, pois a crise que faz explodir a distância entre pobres e ricos é, também, aquela que os divide em algo fundamental: a gramática.

Em bom português, para muita gente, falta proteína na mesa, mas também falta palavra para dar sentido ao mundo.

A crise da palavra, talvez valha dizer, é a mais profunda das crises. E a perversão mora no fato de que sua violência, aquela que opõe os esclarecidos e o trabalhador comum, os ricos e os pobres de gramática, é a que melhor se disfarça, mesmo sendo, possivelmente, a que está mais presente, transmitida nos artefatos culturais, nos dedos em riste, no vocabulário que lembra muitos, cotidianamente, de sua inferioridade.

Com Trump, tudo se passa de outro jeito, começando em seu slogan de campanha, de uma simplicidade ímpar: "Trump will fix it" ("Trump vai consertar isso"). Tal qual o mote de 2016 e de sempre ("Fazer a América grande novamente") ou mesmo aquele do Brexit, no mesmo ano ("Retomar o controle"), o segredo está no uso de frases curtas e palavras familiares —suficientemente vagas, porém facilmente compreensíveis.