'Antissemitismo é vírus hipercontagioso', alerta Milton Blay em novo livro

Na França, o autor lembra que o líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon imediatamente tomou partido dos palestinos, "qualificando-os de resistentes, vítimas da opressão colonial". Para Blay, "tanto a extrema-esquerda, representada pelo partido A França Insubmissa, quanto os herdeiros do neonazista Front Nacional de Jean-Marie Le Pen são antissemitas".

Nos Estados Unidos, os protestos pró-Palestina em universidades como a de Harvard e de Columbia surpreenderam a comunidade judaica que se sentia, até então, segura no país.

Nova ordem global

Blay acredita que "as guerras atuais fazem parte de um conflito mundial". Segundo o autor, "a terceira guerra já começou" e "na nova ordem moral, os valores herdados do Iluminismo, apresentados até há pouco como indiscutíveis, desapareceram".

Ele explica a ideia de refundação da geopolítica mundial. "O mundo está dividido entre países que formam um bloco totalmente heterogêneo, afinal, o que a Rússia tem a ver com a China? O que a China tem a ver com o Irã? O que o Irã tem a ver com a Turquia? O que a Turquia tem a ver com a África do Sul? Pois bem, esses países formam um bloco antiocidental", define. "Quando eu falo em ordem moral, é que não há nenhum objetivo de igualdade social, de democracia, de direitos humanos. São países que violam os direitos humanos mais fundamentais e que decidem se juntar para formar um bloco sólido, com potências como a Rússia e a China", completa.

Para o autor, a posição do Brasil é muito clara no governo atual. "Lula queria formar um grande bloco do hemisfério sul. Ele agora tem essa chance de ter um papel importante. Ao contrário de outros países, o Brasil consegue conversar com as nações desenvolvidas e com os países mais pobres, menos desenvolvidos. Lula tem a oportunidade de falar a mesma língua dos países do hemisfério sul", explica.