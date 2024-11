Josias: PF mostra que Bolsonaro governou em estado permanente de golpismo

Ele fez dessa contestação do sistema eleitoral uma prática cotidiana. Isso foi levado às redes sociais por uma milícia digital. As afrontas do presidente às instituições se mantiveram ao longo de todo o governo do Bolsonaro, com ameaças dele ao Judiciário e questionamentos muito vigorosos a decisões judiciais.

Desde 2021 ele já estava antevendo a fabricação de um apocalipse que poderia levar a uma ruptura institucional. Ao mesmo tempo, ele desafiava a democracia e se preparava para a fuga. Isso foi evoluindo até chegar a 2022, quando foi efetivamente derrotado. Aí, o plano de golpe, que era por assim dizer envergonhado, tornou-se escancarado. Josias de Souza, colunista do UOL

As evidências abundantes e os elos sólidos entre os fatos, como mostra o relatório final da PF, deixam claro que Bolsonaro não só sabia de tudo o que estava acontecendo como exercia papel central nesta trama, analisou Josias.

É impressionante a quantidade de elementos e provas que a PF conseguiu reunir. Elas vão muito além da mera delação do Mauro Cid. A polícia realmente colecionou um conjunto de evidências que colocam Bolsonaro no epicentro do golpe.

Tudo passa a ter nexo. A PF conseguiu estabelecer os liames entre o questionamento das urnas, a ameaça às instituições, os ataques ao Judiciário, a formação da consciência coletiva que levou aos acampamentos de porta de quartel e dali para o 8 de janeiro. Estabeleceram-se vínculos entre todos estes episódios. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Bolsonaro pensava em dar golpe desde início e tinha planos A, B e C

Jair Bolsonaro não só tinha em mente aplicar um golpe de Estado desde quando assumiu a Presidência da República como preparou planos A, B e C para afrontar a democracia, disse o colunista Tales Faria.